Enner Valencia viaja a México para fichar con Tigres UANL

El conjunto felino pagaría 12 millones de dólares al West Ham United de la Premier League, por el delantero ecuatoriano

MONTERREY, México.- El delantero Enner Valencia está viajando a Monterrey. Nuevo León para cerrar su contrato con los Tigres.

El ecuatoriano tomó un vuelo la mañana de este jueves desde su país y llegará en las próximas horas a Monterrey para firmar con los felinos si no sucede nada extraordinario.

“Estamos viajando vamos a tratar de arreglarlo, no me gusta hablar hasta que no esté firmado, ojalá que podamos llegar a la firma. Gracias a Dios se ha dado todo lo que quería y estamos muy contentos por eso”, declaró Valencia en Ecuador antes de tomar el vuelo.

Los Tigres habían llegado a un acuerdo con el West Ham de Inglaterra desde el lunes pasado y tienen muy avanzada la negociación con el futbolista.

De acuerdo a cifras extraoficiales, los felinos pagarían 12 millones de dólares por el delantero que fue campeón de goleo de la Liga MX en el Torneo Clausura 2014 con el Pachuca.