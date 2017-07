Daddy Yankee se convierte en el primer latino en obtener la posición #1 en Spotify

Puede una improvisación llegar a ser un fenómeno? Sí señor, y aquí está la prueba, #ShakyShaky es el primer #Reggaeton en llegar a un Billón en menos de un año. Seguimos rompiendo records, gracias a todos ustedes mis fans. Agradecimiento especial a @dj_urba porque recuerdo como ayer que me activaste pa' la impro, y cuando terminé de tirar y me iba a ir, me dijiste: "NO TE VAYAS" grabale una segunda voz que esto es un maldito himno, yo no lo creía porque para mi fue un #freestyle pero siempre le viste la visión👏🏼 También a @pinarecords1 que cuando iba a sacar #larompecorazones me dijiste: Aguanta y enfócate en el #shakyshaky que eso está metío' en la madrina! sin imponérselo a la gente, natural. Y por último a @rome_mna por darle el toque de la nueva escuela en la producción 👍🏿, y al señor @mrmarlonp buen trabajo en la dirección del video 🎥 Gracias a todos! #TamoEnVivo sube sube sube el mic mic 🎤 🎤🎵💃🏼💃🏼💃🏼 #reggaeton

