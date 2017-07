Berchelt quería anotar goles pero la vida le tenía reservado un futuro brillante en el boxeo

El gran peleador oriundo de Mérida, Yucatán, quiere extender su reinado en la división Superpluma del CMB y para ello debe vencer al japonés Takashi Miura en Inglewood

CDMX, México – Tenía 15 años. El sueño del “Alacrán” era ser delantero de un equipo de Primera División y anotar muchos goles.

Desde niño tuvo la cosquilla de convertirse en un goleador famoso. Entonces, llegó el día de acudir a una prueba con los Pumas, en el Estado de Morelos, pero el resultado fue adverso.

Terminaron dándole una dura patada al orgullo cuando le señalaron que no le veían cualidades para futbolista profesional. Y qué razón tenían, pues los puños del mexicano Miguel Ángel Berchelt (31-1, 28 KO’s) eran los buenos, tanto que ahora lo tienen como campeón del mundo del boxeo y en las grandes carteleras.

Ese desplante marcó al ahora monarca Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pues lo hizo ser más fuerte y encontrar otros caminos, como el de los encordados.

“Me acuerdo cuando quería ser futbolista, y por algo Dios hizo así las cosas, no me dio chance de ser futbolista profesional, pero sí boxeador y campeón, que no cualquiera.

“Ahora, el sueño es defender ese título mundial muchas veces, y lo que me dejó eso, es que hay que seguir adelante, hay que seguir adelante y seguir soñando, encontré el boxeo después y ese fue mi trabajo”, expresó el ídolo de Mérida, Yucatán.

Diez años después de ese intento por ser profesional, Berchelt tiene a los expertos con los ojos puestos en su forma de moverse sobre el cuadrilátero. La televisora estadounidense HBO lo programó como estelar para defender su corona este sábado ante el japonés Takashi Miura en el Forum de Inglewood, California y ahora su deseo es ser campeón muchos años.

“Sueño ahora en ser campeón muchos años, y trabajaré muy duro”, puntualizó.