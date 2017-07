Colega, paisano y rival en Copa Oro, aconseja a Juan Carlos Osorio sobre las rotaciones

Jorge Luis Pinto, DT de Honduras, habló sobre el sistema del técnico del Tri y dejó ver que no son tan buenas

Jorge Luis Pinto afirmó que él ya hacía rotaciones mucho antes que Juan Carlos Osorio, a quien le dejó entrever que no es tan bueno hacer tantas de un juego a otro.

El timonel de Honduras dio una entrevista a ESPN, donde habló también de que al estratega del Tri se le carga la mano en cuanto a las críticas, algunas con mala intención.

“Los medios no han sabido interpretar, con virtudes y defectos, el fenómeno de las rotaciones, yo hace 25 años hago rotaciones, cuando Juan Carlos estaba en Manchester (City) yo ya hacía rotaciones con Honduras, con Millonarios”, comentó Pinto, quien junto a su representativo se enfrenta mañana a México en Cuartos de la Copa Oro.

“Para mí, con el debido respeto hay que hacerlas más calmadas, diría yo, no tantas, él conoce mejor el grupo. Siento que es como cuando uno cambia todo el personal de una empresa, los primeros días no va a tener esa eficiencia. Si se quiere un equipo táctico con una estructura bien definida, no va a ser fácil”.

El timonel de los catrachos vio como arma de doble filo el que el Tri no se reforzara para esta instancia, luego de que varios clubes le negaran jugadores, entre ellos el América.

“De alguna manera sí (es ventaja para Honduras) y no. Sí porque (Oribe) Peralta representa experiencia, una característica, pero quiero decir que los jugadores que se están jugando la camiseta meten más, corren más y hacen mejor las cosas”, finalizó.