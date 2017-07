Padilla califica de “desperdicio de recursos” la comisión de Trump para investigar fraude electoral

Los supervisores del Condado de Orange niegan efecto a nivel local

La Comisión de Integridad Electoral del presidente Trump celebró este miércoles su primera reunión en Washington, D.C, para investigar los informes de fraude electoral; después de que la administración argumentara que se habían producido vulnerabilidades en las elecciones federales, además de una inscripción y votación incorrectas.

El secretario de Estado de California, Alex Padilla, quien se negó hace dos semanas a entregar a esta comisión datos electorales acerca de sus votantes, dijo que lo único que estaban haciendo era “revisar teorías conspiratorias desacreditadas” sobre el extendido rumor de fraude electoral.

“En un momento en que necesitamos proteger nuestra democracia de la interferencia extranjera, esta comisión está demostrando ser un desperdicio de recursos de los contribuyentes”, afirmó el político en un comunicado, “y solo confirma lo que ya sabíamos, que fue creada para hacer más difícil a lo ciudadanos elegibles registrarse”.

Todo comenzó el pasado 28 de junio cuando una carta del vicepresidente de la comisión de la Casa Blanca, Kris Kobach, solicitó a los 50 estados que enviasen todos los datos disponibles del registro electoral (dirección, partido político del votante -si afiliado-, los últimos cuatro números de la Seguridad Social, etc.) antes del 14 de julio; cinco días antes de la primera reunión del panel.

El secretario de Estado de California, Alex Padilla, se negó entonces a proporcionar dicha “información sensible” a la comisión, alegando en un comunicado que “sólo serviría para legitimar las falsas y ya debilitadas acusaciones de fraude electoral hechas por el presidente, el vicepresidente y el señor Kobach”.

SIN EFECTO A NIVEL LOCAL

Por su parte, los funcionarios del condado de Orange ven una desconexión total entre el cuestionamiento sobre la integridad de las elecciones y lo que consideran una votación segura a nivel local. “Mi experiencia es que es muy seguro“, dijo el republicano Shawn Nelson, quien ha supervisado las elecciones en este condado durante siete años, “los habitantes del condado pueden confiar en el sistema de votación actual”.

“Lo que alguien está discutiendo en West Virginia o Washington, D.C., tiene un efecto cero en las personas que conozco”, continuó Nelson, “no creo que les importe de una forma u otra, ya que se refiere a si votaron o no. Simplemente no veo que eso pueda tener ningún impacto”.

No obstante, no todos parecen igual de tranquilos. El secretario del Condado de Orange, Neal Kelley, dijo que varias personas habían llamado a su oficina preocupados por la privacidad de su información electoral y, aunque no ha habido informes de un gran número de votantes de California, en Colorado si que han sido muchos quienes han retirado su registro electoral en las últimas semanas.

Vanita Gupta, quien encabezó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia durante la administración Obama, afirmó en un tweet que la carta confirma que “Pence y Kobach están sentando las bases para la supresión de los votantes, simple y llano”. De hecho, la petición de datos de la comisión se encuentra suspendida por el momento debido a retos legales.

Los supervisores del Condado de Orange también rechazaron recientemente la implementación local de centros de votantes, donde los residentes podrían votar hasta 10 días antes del día de las elecciones. Según el supervisor Todd Spitzer, su voto fue negativo porque le preocupaba el potencial fraude electoral que podría darse bajo este modelo.

En relación a esta negativa, Padilla dijo estar “aturdido y profundamente decepcionado”. Según él, los supervisores habían perdido la oportunidad de implementar un sistema que fuera flexible para los votantes y que ahorrase dinero, pero que habían preferido no hacerlo.