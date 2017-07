El último “lloriqueo” de Donald Trump

El presidente Donald Trump acusó hoy a los republicanos del Congreso de hacer “muy poco” para protegerle, y volvió a criticar la investigación sobre los supuestos lazos con Rusia de su campaña electoral en 2016.

“Es muy triste que los republicanos, incluidos algunos que aprovecharon mi ascenso para llegar donde están, hagan muy poco para proteger a su presidente”, escribió Trump en un tuit.

It’s very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2017