Carmen Villalobos hipnotiza a un millón de fanáticos con sensual movimiento de caderas

Y obviooooooo no podía faltar la bailadita a todo volumen de el nuevo tema de esta temporada de #sinsenossihayparaiso #estarcontigo que está muy PEGAJOSA hecha por @4notesmusic y @gustavo_bolivar Canta @Dennisfernando con las súper colaboraciones de @roberttaylor11 y @nicolastovar 😎😎😎😎 No puedo parar de escucharla💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 Quien más esta como yo practicando la coreografía??? Y listos para el gran estreno esta noche de @sinsenossihay a las 9pm/8c por @telemundo ???

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Jul 25, 2017 at 3:30pm PDT