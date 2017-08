Louis Tomlinson critica a Justin Bieber tras cancelar gira

El que fuera integrante de One Direction cree que Justin no tomó la mejor decisión

Hace algunos días Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que cancelaría su Purpose World Tour. El cantante citó el cansancio acumulado que sufría tras haber dado un total de 154 recitales a lo largo de 18 meses. La polémica decisión dividió en seguida a sus compañeros de profesión entre los que le aplaudían por pensar ante todo en su salud y los que consideraban que su actitud era muy poco profesional, una opinión esta última que comparte el también cantante Louis Tomlinson.

A lo largo de sus seis años como integrante de One Direction, el británico emprendió cuatro tours mundiales junto a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Zayn Malik, ofreciendo casi 130 actuaciones en el segundo de ellos. A pesar de comprender el desgaste que puede producir en cualquiera subirse a un escenario día tras día, el joven artista no entiende que en esta ocasión el canadiense no haya puesto por delante el complacer al público que lo ha convertido en una gran estrella de la música.

Good old Donny A post shared by Louis Tomlinson (@louist91) on Jul 22, 2017 at 1:54pm PDT

“Obviamente, tienes que estar mentalmente preparado, pero también pienso que, hasta cierto punto, cuando te comprometes a algo, tienes que hacerlo hasta el final. No hay nada que pueda decir o hacer que sea demasiado cuando se trata de mis fans y, honestamente, creo que la gente puede llegar a olvidarlo. Todo esto es muy emocionante, una locura, pero al final del día, la gente que compra tus discos es la razón por la que estás aquí“, aseguró en una entrevista concedida a la emisora estadounidense 92.3 AMP Radio.