Miley Cyrus anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Miley Cyrus anunció este martes en su página web que lanzará su sexto álbum de estudio, ‘Younger Now’, el próximo 29 de septiembre.

Éste será el primer disco de cantante desde ‘Miley Cyrus and Her Dead Petz‘, proyecto en el que trabajó con The Flaming Lips en 2015 y que estuvo disponible como descarga gratuita. Dos años antes había estrenado el álbum ‘Bangerz‘, el cual incluye temas como “We Can’t Stop” y “Wrecking Ball”.

#YoungerNow NEW ALBUM 9.29.17 !!! ❤️💙💛💚💜❤️💙💛💚💜❤️💙💛💚💜💙 @itsjeremyscott A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Aug 8, 2017 at 11:58am PDT

De acuerdo con Variety, la estadounidense de 24 años recientemente estrenó los sencillos “Inspired” y “Malibu“, que formarán parte de su nuevo proyecto.

Este lunes, MTV confirmó que Cyrus actuará durante la ceremonia de los Video Music Awards, que se llevarán a cabo el 27 de agosto en California.