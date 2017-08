El increíble gesto de profesor argentino con alumna discapacitada que conmovió a Bárbara Bermudo

Un maestro argentino llamado Mariano Salas ha hecho algo increíble para cumplir el más grande deseo de una de sus alumnas que tiene una discapacidad motriz

Una niña discapacitada de solo 7 años cumplió con el sueño de toda su vida: convertirse en bailarina.

Se trata de Agostina Andreata, una pequeña que nació con una malformación que no le permite moverse de la cintura para abajo.

La estudiante del colegio del Carmen y San José de Catamarca, en Argentina, debía postergar cada año su sueño, hasta que finalmente su profesor de educación física logró hacerlo realidad.

“La idea la tenía porque la vi en un video en Internet. Acá en las casas de ortopedia no tienen nada así, así que me busqué una modista e hicimos todo a medida”, contó Mariano Salas, el académico que construyó un arnés adaptado para poder realizar los movimientos junto a Agostina en un baile realizado en un acto en homenaje al general José de San Martín.

Fueron muchas pruebas y medidas, esfuerzo y dedicación, pero entre los tres lograron armar un arnés a medida para bailar. “Yo soy muy alto y Agos es muy chiquitita, teníamos que hacer todo bien para que no corra riesgo su salud”, explicó Mariano.

“Una cosa es caminar, otra bailar, saltar y girar, así que teníamos que tener bien firme el arnés. Tres noches no dormí, pero por suerte todo salió hermoso”, afirmó visiblemente emocionado.

“Ver a esa nena feliz me llena el alma. Pudo vivenciar movimientos que no conocía”, añadió sobre la emotiva historia. Los padres de Agostina se sumaron a la idea desde el primer día. “Cuando les pedí permiso para ver si me dejaban hacer esta locura me dijeron que sí, todo porque ella esté feliz”.

Este hecho ha conmovido a millones de corazones en todo el mundo, incluido el de la presentadora de televisión Bárbara Bermudo, quien compartió en su cuenta de Instagram otro video del profesor Mariano bailando nuevamente con la pequeña Agostina.

Bermudo le envió un mensaje especial a este maestro que se ha convertido en todo un ejemplo a seguir.