Mira por qué Justin Bieber se disculpó con Marilyn Manson

Hace unos días, Marilyn Manson no dudaba en tildar al joven Justin Bieber de “mierdeci**a irrespetuosa” por utilizar sin su permiso una de las imágenes más icónicas del rockero en las camisetas del merchandising de su propia gira: ‘Purpose World Tour’. Para terminar de completar el agravio, el canadiense habría tenido además la osadía de decirle al intérprete de ‘Sweet Dreams’ que él había vuelto a hacerle “relevante” en su primer encuentro cara a cara, algo que sentó comprensiblemente mal a su interlocutor.

Tras llegar a oídos de Bieber las declaraciones tan poco halagadoras que le había dedicado su ídolo, no dudó en ponerse en contacto con él para pedirle perdón una vez más y expresarle su sorpresa por el recuerdo tan diferente que ambos parecen guardar de los términos en que se desarrolló su conversación.

“Sinceramente pensaba que habíamos tenido una charla muy agradable. Por otra parte, si el asunto de las camisetas no ha quedado completamente resuelto, me disculpo. De todas formas, y al margen de todo eso, me dolió quedar como un cab$%* o haberlo sido, ¿lo siento? De verdad, pensé que nos habíamos entendido bien. Una vez más, culpa mía. Si me comporté como un cab$%*, quiero que sepas que nunca fue mi intención. Solo quería que lo supieras. No me importa lo que diga la prensa, solo me gustaría asegurarme de que no hay ningún problema entre nosotros porque me caes muy bien”, reza el mensaje de la estrella juvenil que Manson leyó en voz alta a su paso por el programa ‘The Howard Stern Show’.

A pesar de su imagen de tipo duro, Marilyn Manson también tiene su corazoncito y las palabras del joven de 23 años consiguieron conmoverle, por lo que no dudó en contestarle para asumir su parte de culpa en el malentendido y proponerle colaborar juntos en el futuro.

“No pasa nada. La gente se empeñó en convertir el tema de las camisetas en una pelea entre nosotros. Vamos a darle la vuelta a todo esto: que se jod* la prensa, hagamos algo juntos. Sería increíble. Y no te disculpes, no te comportaste como un cab$%*. Simplemente me preguntaron si lo fuiste y yo estuve de acuerdo, más o menos. No quería dejarte mal. Si no [quieres trabajar juntos], intentaré evitar las preguntas al respecto en Stern”, fue la respuesta del veterano artista.

Respecto a la camiseta de la discordia, Manson -que ha sostenido en todo momento que nadie le pidió su permiso u opinión al respecto- no le ha dado más vueltas al asunto tras conseguir que el equipo del intérprete de ‘Sorry’ le cediera todos los beneficios derivados de su venta.