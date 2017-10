Actriz de Game of Thrones relata el acoso sexual que vivió con Harvey Weinstein

Lena Headey se suma a la larga lista de mujeres que revelaron recientemente haber sido víctimas del productor

La actriz de Game of Thrones, Lena Headey contó que se sintió impotente durante un encuentro con Harvey Weinstein, con lo cual se sumó a la larga lista de mujeres que revelaron recientemente haber sido acosadas sexualmente por el productor.

En varias publicaciones en Twitter, Headey, de 44 años, contó que rechazó a Weinstein durante el Festival de Cine de Venecia, en el que lo conoció, y que años más tarde, en Los Ángeles, siguió acosándola.

“(En Venecia) Harvey me había invitado a caminar alrededor del agua, caminé con él y se detuvo e hizo un comentario sugestivo, un gesto. Sólo reí, estaba genuinamente en shock.

“Recuerdo que pensé: esto debe ser una broma. Y dije algo como: ‘¿¡Vamos en pareja?! ¡Eso sería como besar a mi papá!’. Regresamos a tomar un trago, con los otros. Nunca estuve en ninguna otra película de Miramax”, relató.

Headey narró que años más tarde tuvieron un encuentro en un hotel, al que ella acudió porque creyó que hablarían de trabajo.

“Siempre había pensado que nunca volvería a intentar nada conmigo, no después de reírme y decir que nunca en un millón de años. Creí que respetaba mis fronteras y tal vez quería hablar sobre el trabajo potencial”, explicó.

Weinstein y Headey desayunaron y hablaron sobre proyectos fílmicos. Él intentó hablar de la situación amorosa de ella, pero ella cambió la conversación. Luego de que él fue al lavabo, la invitó a subir a su cuarto.

“Regresó y dijo: ‘vamos arriba a mi cuarto, quiero date un guion’. Él caminó hacia el ascensor y la energía cambió. Mi cuerpo entero se puso en alerta.

“El elevador estaba subiendo y yo le dije a Harvey: ‘No estoy interesada en nada más que trabajo, por favor no pienses que estoy aquí contigo por alguna otra razón. Nada entre nosotros va a pasar’“, escribió la actriz.

La estrella de GoT, quien interpreta a Cersei Lannister, señaló que su comentario provocó el enojo de Weinstein.

“Él estuvo callado después de que hablé. Furioso. Salimos del ascensor y caminamos a su cuarto. Su mano estaba en mi espalda y él estaba caminando delante de mí sin decir una palabra. Me sentí completamente impotente.

“Él trató de abrir su cuarto con su tarjeta y no funcionó. Entonces se enojó realmente. Me regresó al ascensor y fuimos al estacionamiento. Él me estaba agarrando fuertemente por la parte de atrás de mi brazo. Pagó un carro y me susurró que no le dijera a nadie acerca de esto, ni a mi mánager ni a mi agente. Entré en mi carro y lloré“, concluyó Headey.

Con esto se suma a las más de 40 supuestas víctimas que lo han denunciado.

POR: Ángela Elizabeth Méndez Carrillo