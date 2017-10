Autos híbridos vs autos eléctricos ¿cuál debes comprar?

[caption id="attachment_88160" align="alignnone" width="820"] Autos híbridos vs autos eléctricos[/caption] La batalla de los autos híbridos vs autos eléctricos tiene la misma finalidad, consumir la mejor cantidad de combustible posible y ayudar al medio ambiente disminuyendo la huella de carbón. Sin…

La batalla de los autos híbridos vs autos eléctricos tiene la misma finalidad, consumir la mejor cantidad de combustible posible y ayudar al medio ambiente disminuyendo la huella de carbón. Sin embargo, hay mucha gente que desconoce las ventajas y desventajas de uno y otro.

Continua leyendo para saber más de este tema:

Autos híbridos vs autos eléctricos

Autos híbridos vs autos eléctricos ¿cuáles son las diferencias?

Antes otra cosa hay que dejar en claro qué diferencias existen entre los autos híbridos vs autos eléctricos.

Los híbridos son exactamente lo que su nombre sugiere: combinan dos tipos de propulsiones, la eléctrica con el motor tradicional de combustión interna. El propulsor eléctrico ofrece cierta cantidad de millas de autonomía, para poder manejar en modo totalmente eléctrico, mientras que el motor convencional entra en acción cuando se le requiere.

En el caso de los autos eléctricos, significa que no usan gasolina ya que la propulsión es a base de electricidad. A diferencia de los híbridos, hay que cargarlos cuando la batería se agota, ya que no existe motor de “respaldo” como en el otro caso. Al no tener tanque de combustible, las baterías se reacomodan de la mejor forma. Obviamente el rango de autonomía es mejor en los eléctricos que en los híbridos (cuando se manejan en ese modo).

(Continua leyendo para saber más de autos eléctricos vs autos híbridos)

Autos híbridos: pros y contras

La principal ventaja de los autos híbridos es el rango. Si bien un automóvil eléctrico sólo puede viajar hasta donde lo permitan sus baterías, los híbridos utilizan motores de gasolina además de sus trenes de potencia eléctricos. El resultado es que los híbridos obtienen lo mejor de ambos mundos: la eficiencia de los vehículos eléctricos en la ciudad y las ventajas de autos tradicionales para viajes más largos.

Si hablamos de desventajas de los autos híbridos, la principal es la poca variedad. No hay muchos modelos para elegir ya que la mayoría de los fabricantes de automóviles han optado por ofrecer vehículos totalmente eléctricos. Lo anterior se debe, en gran parte, a que los conductores interesados ​​en un vehículo eléctrico tienden a la experiencia completa, no usan combustible y benefician al medio ambiente tanto como sea posible.

(Continua leyendo para saber más de autos eléctricos vs autos híbridos)

Autos eléctricos: pros y contras

Los vehículos eléctricos ofrecen varias ventajas sobre los híbridos. La principal es que los vehículos eléctricos benefician más al medio ambiente al no producir emisiones. También ofrecen un rango -eléctrico- autónomo de mayor duración, lo que significa que los conductores que quieran moverse el mayor tiempo posible sin usar una gota de gasolina estarán más contentos con un EV que con cualquier otro auto.

Algunos de los inconvenientes de los autos eléctricos son: tiempos de recarga de batería, esa falta de sensaciones que ofrecen los motores a gasolina y la autonomía que, a pesar de ser mejor que la de un híbrido, la mayoría de los autos eléctricos ofrece rangos que todavía resultan cortos, sobre todo cuando se recorren grandes distancias.

Autos eléctricos vs autos híbridos, conclusión

Si lo que buscas es ayudar al planeta, los autos eléctricos son la verdadera respuesta. Si quieres un auto con buen rendimiento de combustible y que, además ofrezca sensaciones de un auto “convencional”, entonces tu compra debe apuntar a los híbridos. Como quiera que sea, ambas son buenas opciones, si de ecología hablamos.

Si estás interesado por un auto eléctrico te recomendamos leer nuestro post:

Autos eléctricos más baratos 2017, movililidad ecológica para todos los bolsillos