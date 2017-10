Esta fue la reacción cuando le preguntaron a John McCain si le tenía miedo a Donald Trump

En las últimas semanas se ha dado una dura batalla de micrófonos entre el presidente Donald Trump y el veterano senador por el estado de Arizona, John McCain.

Trump ha atacado repetidamente al líder del partido republicano después de que McCain votó en contra del proyecto promovido por Trump para derogar y remplazar el ObamaCare.

El último tire y afloje entre los dos politicos se dio el dia hoy en medio de una entrevista al legendario político de Arizona.

McCain apareció este lunes en el programa”The View” para marcar el cumpleaños de su hija Meghan, quien acaba de convertirse en una de las nuevas presentadoras del programa.

“¿Tienes miedo de Trump, preguntó la co-anfitriona Sunny Hostin, a lo que McCain – y el resto de los anfitriones – se echó a reír sin parar.

Asked if he was scared of Trump’s threat to fight back against him, @SenJohnMcCain laughs. “I mentioned that I had faced greater challenges” pic.twitter.com/FYxsbNqdJd

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 23, 2017