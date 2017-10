Lista de todo lo que el reportero agredido le pide a Eduardo Yáñez en demanda

Paco Fuentes ha interpuesto una demanda tras recibir cachetada del actor mexicano

Paco Fuentes llevará a corte a Eduardo Yáñez tras recibir una cachetada de parte del actor durante una alfombra roja.

Durante el programa “El Gordo y La Flaca” el reportero confirmó que ya la demanda contra el actor de telenovelas ya estaba interpuesta.

“Si se pensaba que íbamos a quedarnos de brazos cruzados, difícilmente yo me iba a quedar de brazos cruzados porque algún tipo de acción tenía que tomar“, dijo Fuentes.

Tras el acto violento, el periodista de espectáculos se encuentra con incertidumbre sobre su futuro.

“Me encuentro humillado, preguntándome por el futuro de mi carrera, como voy a retomar mi carrera“, agregó.

Fuentes quiere que esta demanda sirva para mandar un mensaje contundente y que no se vuelva a repetir una situación así.

“Espero que deje un mensaje en general que esto no puede suceder y que no debe sucederle a nadie. No podemos estar intimidados ni callados … ningún compañero podemos andar por la vida con miedo”, concluyó.

En la demanda, Paco Fuentes pide Eduardo Yáñez cubra los “gastos médicos” y todo lo relacionado al golpe, también que cubra la “perdida de ingresos”, una “cantidad apropiada para resarcir el hecho”, que el actor “pague los gastos de corte y los abogados” y finalmente “cualquier otro aspecto que sea en pro de la justicia en futuros casos como estos”.