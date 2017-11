Estas son las terribles cicatrices que deja el agua hirviendo

Es muy importante superar los traumas psicológicos causados por el aspecto físico y aprender a sentirnos bien con nosotros mismos.

Laura Masters, de 25 años, de Caerphilly, Gales, sufrió horribles quemaduras de tercer y cuarto grado en la mitad de su cuerpo, por agua hirviendo

Inicalmente, los médicos dudaron de que la bebé de 16 meses sobreviviera al accidente y también dudaron de que fuera capaz de caminar.

Pero Laura desafió sus predicciones al dejar el hospital después de cuatro meses y volvió a aprender a caminar, además de tener más de 120 operaciones para injertar nueva piel en su cuerpo.

“Me siento valiente y quiero mostrar mis cicatrices para ayudar a otros a ser más conscientes de las quemaduras y mostrarles a otros sobrevivientes que no están solos”, afirma la afectada.

“Crecí en un ambiente increíble, mi madre es la mejor. Siempre me sentí diferente de todos los demás, pero ella me explicó lo que me sucedió y me animó a no ocultarme”, narra Laura.

Después de sufrir quemaduras en el 50% de su cuerpo, los médicos temían lo peor mientras la llevaban al hospital con urgencia.

Laura afirma que los médicos estaban preocupados y sorprendidos de que sobreviviera.

Ante una situación tan grave, también existía el temor de haber sufrido daños cerebrales, por la falta de oxígeno causada por el trauma.

Desde su accidente, Laura se ha sometido a más de 120 operaciones para reparar el daño causado por el agua hirviendo, incluidos los los injertos de piel.

Laura atribuye su positividad a un campamento que visitó en Sudáfrica hace tres años y a las palabras de su hermana cuando tenía 10 años.

Ahora, Laura muestra sus cicatrices, sin complejos, y dice que su hermana la ayudó a ver su piel de manera positiva, diciéndole que era ‘edición limitada’.

Laura, afirma sentirse orgullosa de sus marcas, que me han convertido en la persona que soy hoy.