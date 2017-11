Foto: Fernanda Castillo se despide de Mónica Robles de ‘El Señor de los Cielos’

La actriz se despide del personaje icónico de la narcoserie de Telemundo

Mónica Robles es uno de los personajes más icónicos de la ficción, personaje que interpretó Fernanda Castillo magistralmente en la saga de “El Señor de los Cielos“.

Con el fin de la quinta temporada de la narcoserie de Telemundo (y posiblemente de su personaje), la actriz se ha puesto nostálgica y compartió la primera foto que se tomó caracterizada.

“TBT a enero del 2013, creo q es la primera imagen de Mónica Robles que tengo, ni yo me reconocía. Ahí la misma carpeta roja que use para estudiar hasta hace un mes. Esta foto me llena de orgullo y de nostalgia”, escribió en Instagram.

Raúl Méndez, quien daba vida a “Chacorta” en la serie, fue uno de los actores que compartieron con la actriz esta aventura y le escribió un mensaje de ánimo. “Pero lo que viene está más mejor (diría el Chacorta)”, le respondió el actor.

Litzy, quien seguramente se cruzó con Castillo durante las grabaciones de “Señora Acero” le dijo: “La más. Fin”.