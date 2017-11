Antonio Banderas se despide de su madre en las redes sociales

A las seis de esta madrugada, dia 4-11-2017, nuestra madre Ana Bandera Gallego nos ha dejado para siempre. Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos que la quisieron bien y la recordarán siempre. Que Dios la tenga en el lugar que merece.

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Nov 4, 2017 at 12:59am PDT