ESQUINA MIGRATORIA: ciudadano busca emigrar a su hermano

Pedí a mi hermano en 2001. Todavía no lo han llamado. ¿Hay alguna manera de poderlo traer de manera permanente?. Ellos tienen visa y entran cada año de paseo.

Las peticiones de hermanos son sujetas al boletín de visas y son una de las categorías de mas larga espera. Los procesos pueden tardar desde varios años hasta varias décadas.

Si la fecha de prioridad no esta al corriente, tu hermano no podrá alcanzar a adquirir su residencia aunque entre legalmente al país. Y si se queda aquí ilegalmente por más de un año estará sujeto a un castigo por haber permanecido de manera irregular dentro de Estados Unidos, lo que afectará su solicitud.

Se recomienda que espere que tu fecha de prioridad este al día y que cumpla con los términos impuestos por inmigración en relación a su visa.

El Boletín de Visas emitido por el Departamento de Estado, correspondiente al mes de noviembre del 2017, determina que la disponibilidad de visas de inmigrante para la categoría de petición por familia para un hermano corresponde a las peticiones sometidas al 8 de Octubre del 1997.

Lo recomendable es que siga entrando y saliendo de Estados Unidos y acate todas las reglas de este permiso.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio