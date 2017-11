Lily Allen promete narrar la ‘brutal verdad’ sobre su vida en un libro

La cantante publicará un libro autobiográfico en el que abordará sus relaciones fallidas, su papel de madre y sus problemas de adicción y desórdenes alimenticios

La controvertida cantante Lily Allen ha prometido narrar por fin en un libro autobiográfico la “perturbadora y brutal” verdad sobre su vida personal -que a lo largo de su carrera profesional ha sido aireada y ridiculizada en los tabloides británicos-, comenzando por su infancia en el seno de una familia estrechamente relacionada con el mundo del cine -su padre es el humorista Keith Allen, su madre era productora y su hermano Alfie ha acabado siendo uno de los protagonistas de ‘Juego de tronos’- y sin olvidar su ascenso a la fama como una de las pioneras en explotar MySpace con fines artísticos y comerciales.

Se espera que en esas memorias -que aún no cuentan con un título- la artista también aborde uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida en 2010 del que habría sido su primer hijo junto a su exmarido Sam Cooper durante el sexto mes de embarazo a consecuencia de una infección.

“Creo que algunas cosas podrán resultar incómodas y chocantes, e incluso brutales. También habrá partes buenas; tiempos felices. Intentaré que sea divertido. Sé que trata de mí, pero espero que cualquiera que lo lea se sienta identificado con al menos una parte. No será escrito desde la vergüenza, será solo la verdad“, ha prometido la artista en un comunicado.

Las páginas de su libro narrarán sus relaciones pasadas, su experiencia como madre de dos niñas y como estrella del pop, sin olvidar sus problemas de adicción a diversas sustancias y con los desórdenes alimenticios. La inspiración de Lily para sentarse ante el teclado y desahogarse sobre sus experiencias personales le llegó tras leer la colección de ensayos de autoayuda ‘I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being a Woman’, de la realizadora Nora Ephron, responsable de guiones de filmes como ‘Cuando Harry conoció a Sally’, en los que esta ofrecía consejos como: “nunca te cases con un hombre del que no te gustaría estar divorciada” o “cuando tus hijos sean adolescentes, es muy importante que te compres un perro para que haya al menos alguien que se alegre de verte”.

Desde el sello editorial responsable de publicar las memorias de la intérprete, ya han adelantado que el libro no solo apelará a los fans de su música o sus contemporáneos, sino que también abordará temáticas generales centradas en los problemas que afronta actualmente la sociedad, un tema del que en el pasado a Lily le gustaba opinar libremente en Twitter.