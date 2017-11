400 millonarios piden al Congreso impedir recorte de impuestos ¡que los beneficiaría!

El presidente Trump impulsa una reforma que, según críticos, beneficia más a ricos como él que a la clase media

Más de 400 millonarios y multimillonarios estadounidenses enviaron esta semana una carta al Congreso instando a los legisladores republicanos a no recortar sus impuestos.

Los estadounidenses ricos, incluidos médicos, abogados, empresarios y ejecutivos, dicen que el Partido Republicano está cometiendo un error al reducir los impuestos a las familias más ricas en un momento en que la deuda del país es alta y la desigualdad está en el peor nivel desde la década de 1920, publicó el Washington Post.

La carta pide al Congreso a no aprobar ningún proyecto de ley que “agrave aún más la desigualdad” y aumente la deuda, en referencia al plan que promueve el presidente Donald Trump.

“En lugar de solicitar reducciones de impuestos para los ricos, la carta le dice al Congreso que aumente los impuestos a los ricos”, se expone.

La carta fue compuesta por Responsible Wealth, un grupo que defiende las causas progresivas y entre los están los fundadores de Ben & Jerry’s Ice Cream, Ben Cohen y Jerry Greenfield; la diseñadora de moda Eileen Fisher; el multimillonario gestor de fondos de cobertura George Soros y el filántropo Steven Rockefeller, así como muchos individuos y parejas que no son conocidos pero forman parte de la parte superior 5 por ciento ($ 1.5 millones en activos o gana $250,000 o más al año).

“Creo que un recorte de impuestos es absurdo”, dijo Bob Crandall, un ex presidente ejecutivo de American Airlines que vive en Florida y agregó su nombre a la carta. “Los republicanos están diciendo que no podemos darnos el lujo de gastar dinero, pero podemos darnos el lujo de darles a los ricos una gran exención impositiva. Esto no tiene sentido”.