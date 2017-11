La foto de Thalía sin maquillaje que enloqueció a sus fans de Instagram

¡La mexicana se mostró al natural con sus seguidores!

Thalía es una de las muchas famosas que usualmente comparte fotos de sus vivencias en las redes sociales, en algunas se le ve con mucho maquillaje, máscara para pestañas, delineador para acentuar aún más sus ojos y labiales que no pasan inadvertidos.

Pero este martes, la cantante decidió sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto donde mostró al natural y sin una gota de maquillaje en el rostro.

“¡De cara limpia a la vida! ¡Un día más para ser imparable! No makeup day! Looking at life with a fresh attitude! #GAD #nomakeup #nofilter #cleanface #goodmorning”, escribió la cantante al pie de la instantánea que de inmediato fue comentadas por sus fans.

“Igual de hermosa sin maquillaje, mucho más joven”, “Como sea te vez hermosa, linda y bonita siempre serás una princesa!!!”, “OMG! Me la encuentro en la calle y no la reconozco!!! Se ve linda! Más joven y super diferente!!!!”, fueron tan solo algunos de los piropos que recibió la mexicana.

De esta manera, Thalía se mostró al natural y despreocupada por el qué dirán de su imagen.

¡Bien por ella!