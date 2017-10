Video: Arturo Peniche ‘balconea’ a Thalía con una anécdota de ‘María Mercedes’

Mira lo que contó el actor sobre la actriz y cantante en un programa de Telemundo

Arturo Peniche contó una divertida anécdota que vivió con Thalía cuando ambos protagonizaban la telenovela ‘María Mercedes’.

Durante una entrevista para un programa de Telemundo, Peniche reveló que la cantante tenía ‘mal aliento’ cuando grababan las escenas románticas en las que trabajaron hace más de 25 años en aquel melodrama.

“A ella le gustaba mucho ir a comer a una restaurante de mariscos que estaba a un lado de Televisa en aquel entonces, un día llega y de repente me llega con un tufo a ajo y yo le digo futa, guacala ¿qué comiste?, y otro día me lo vuelve a hacer y me dice: ¿qué crees que comí? Y me sopló en la cara“, reveló el histrión entre risas.

Arturo prosiguió y dijo que como esa situación se repitió en más ocasiones, decidió vengarse de ella:

“Un día me puse de acuerdo con el de utilería y le digo ¿tienes una cebolla? y él me dice déjame ver, y va y busca en la nevera y me dice nada más tengo una morada, y yo le dije, ok, perfecto, en eso llega Thalía y me dice ya me lave los dientes, y yo le dije está bien no pasa nada. Me salgo yo del set, le di una mordida a la cebolla sin que me viera y cuando entro a escena la agarré y a ella le dio mucho asco, fue muy divertido”, finalizó.

Mira aquí la entrevista: