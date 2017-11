La navidad llega al mundo de Harry Potter en Universal Studios Hollywood

El famoso parque de Los Ángeles se contagia de los días festivos con un espectáculo que dejará a todos con la boca abierta

Universal Studios Hollywood celebra que ya se acercan los días festivos con la apertura de “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”, transformando el Castillo Hogwarts con un deslumbrante show de proyección de luces y un arreglo musical de las películas de Harry Potter.

Este espectáculo se realizará todos los días, del 24 de noviembre al 7 de enero.

El coro “Frog Choir” cantando a cappella, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus gigantescas ranas cantadoras, también presentarán temas originales de navidad a lo largo del evento de temporada.

Desde botines navideños hasta ornamentos, la adición de recuerdos especiales y artículos para regalos complementan las festividades navideñas mientras el parque temático continuo envolviendo a los visitantes en el cautivador mundo de Harry Potter.

Para más información del parque Universal Studios Hollywood, presiona aquí.