Cacería para atrapar a hombre que golpeó a anciano en Hollywood

El Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer imágenes del ataque de un hombre contra una persona de edad avanzada y ahora piden ayuda para encontrar a este individuo.

Según el reporte oficial, esto ocurrió el pasado 20 de octubre por la mañana en el área de Hollywood, para ser exactos en la cuadra 800 al norte de la avenida La Brea, esto a una cuadra al norte de la avenida Melrose.

En las imágenes que hasta ahora se revelan, se puede ver claramente como un hombre aparentemente sin motivo alguno se lanza en plena calle contra un anciano, para después marcharse del lugar como si nada hubiera pasado.

.@LAPDWilshire Area detectives are seeking the public’s assistance in identifying a suspect involved in an “Assault with a Deadly Weapon” incident. Anyone with information about this case is asked to detectives at 213 922-8231. #LAPD pic.twitter.com/Clz6Az26IC

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 29, 2017