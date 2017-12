Los latinos, los más afectados por el pago de fianzas en Los Ángeles, dice informe

Estudio revela que en los últimos 5 años se pagaron $19,000 millones

Los latinos y los residentes del sur centro de Los Ángeles son los grupos más afectados cuando se trata de pagar fianzas, cantidades que muchas veces no pueden costear y que les significa tiempo tras las rejas.

Así lo detalla el reporte “El precio por la libertad: Fianza en la ciudad de L.A.” realizado por el equipo de investigación Million Dollar Hoods de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que muestra que los residentes de la ciudad angelina pagan un alto precio antes de determinar su inocencia o culpabilidad.

Según el informe de investigadores, se han recaudado $19,000 millones de dólares de las personas arrestadas por la Policía de Los Ángeles (LAPD) en los últimos cinco años.

El pago de estas fianzas significa estar libre mientras sigue el caso o esperar un juicio tras las rejas.

Dayvon Williams tenía 18 años cuando fue encarcelado y pasó siete meses tras las rejas por no poder pagar su fianza en Los Ángeles.

“Tengo epilepsia y los guardias no me daban la dosis adecuada de mi medicamento. Tuve varias convulsiones y me pusieron en confinamiento solitario durante dos semanas. Debido a que no tenía dinero para pagar una compañía de fianzas, mi salud sufrió”, dijo en un comunicado.

Utilizando los datos de arrestos del LAPD, los investigadores encontraron que los detenidos entre 2012 y 2016 pagaron más de 17 millones en efectivo a la corte y cerca de 193 millones de dólares no reembolsables en depósitos para agentes de fianzas.

Los latinos pagaron 92.1 millones de dólares, los afroamericanos pagaron 40.7 millones y los blancos pagaron 37.9 millones de dólares. Se reportaron 223,366 personas que fueron encarceladas porque no pagaron fianza y se recaudaron casi $4,000 millones de dólares de los desamparados.

El informe encontró que la mayoría de las personas con fianza impuesta en su contra nunca la pagan, lo que significa que permanecieron encerrados, a pesar de que no habían condenados por un delito.

Los autores del informe, Isaac Bryan, Terry Allen y la Prof. Kelly Lytle Hernández, sugieren que esto se debe a la pobreza.

“Esta es una cifra sorprendente que los residentes de Los Ángeles, que aún no han sido condenados por ningún crimen, son acusados por su libertad”, dijo la profesora Hernández. “No es de extrañar que tantos californianos sigan encarcelados antes del juicio simplemente porque no pueden pagar la fianza. Esta es una cantidad extraordinaria de riqueza tomada principalmente de comunidades de color de bajos ingresos”.

Hernández dijo que separaron los grupos por distrito concejal para que los funcionarios electos puedan ver cuánto pagan sus electores a una industria privada que no genera resultados.

La investigación demostró que residentes de los distritos concejales 8 y 9—centro sur de Los Ángeles— son los que más sufren por esto.

“Otros estados han encontrado que las formas no monetarias de asegurar el regreso al tribunal han funcionado igual de bien, si no mejor que la fianza del dinero”, aseveró Hernández.