Mira qué reggaetoneros son ‘fans’ de Luis Miguel

Entérate qué cantantes urbanos declararon su admiración por la música de ‘El Sol’

Ni Daddy Yankee, Ozuna o J Balvin. Los reggaetoneros que asistieron ayer al Coca-Cola Flow Fest sueñan con colaborar algún día con Luis Miguel… aunque saben que es una utopía.

“Si no tuviera tanto dinero, seguramente Luismi sí haría y cantaría reggaetón, pero como tiene su vida arreglada, pues no tiene por qué.

“De otra forma tendría que experimentar con nuevos sonidos, con lo que se escucha actualmente. Escucharlo cantar urbano sería interesante”, consideró Jowell, del dúo Jowell & Randy.

Como diría @falo_elreydecarolina "La Calidad Nunca Pasa de Moda" A post shared by Jowell Y Randy #Bonita (@jowellgram) on Dec 10, 2017 at 2:49pm PST

El dúo puertorriqueño se presentó ayer en el Foro Sol en el primer festival de música urbana en la Ciudad de México, y compartieron cartel con Ángel & Khriz, quienes también se proclamaron fans de “El Sol”.

“A mí me encanta Luis Miguel. Muchos me critican o me ven raro por cómo es que me gusta alguien que canta boleros o románticas, cuando mi género es otro, pero no me importa“, compartió Ángel, en entrevista en el media stand de REFORMA.

“Sabemos que él jamás haría reggaetón, pero está bien, porque lo que hace lo hace muy bien. Es toda una leyenda. Ahora que si piensa entrarle a este ritmo, que nos llame y con gusto hacemos algo juntos“, añadió Khriz.

Te puede interesar: Serie de Luis Miguel abordará el romance que sostuvo con esta famosa

Gracias Mexico!! Nuestra segunda casa por siempre!! Los amamos!! #Khrizyangel #Angelykhriz @cocacola_flow A post shared by KHRIZTONITA (@khrizyangel) on Dec 9, 2017 at 7:21pm PST

Otros, como los españoles Adexe & Nau, o la chilena Tomasa del Real, también compartieron su admiración por artistas mexicanos ajenos a su género musical, como Reik, Camila y Molotov.

Y si en algo coincidieron todos es en que no sonaría nada mal una fusión entre música norteña o de banda con reggaetón.

“Conocimos hace poco a La Arrolladora Banda El Limón y somos amigos de Larry Hernández y Espinosa Paz, así que no les sorprenda que en un futuro escuchen una colaboración entre estos dos géneros. Creo que sorprendería mucho a la gente”, advirtió Randy.

POR: Rodolfo G. Zubieta