Operativo para atrapar a dos ladrones de alimento para bebé

El Departamento de Policía de Anaheim pide ayuda de la comunidad para dar con el paradero de dos hombres, que supuestamente se llevaron de una tienda fórmula para bebé con valor de cientos de dólares.

Cámaras de seguridad del mercado Stater Bros., ubicado en la cuadra 1131 al norte del bulevar State College, captaron a dos hombres que colocaron varias latas de este alimento en bolsas de lona y después salieron de la tienda sin pagar, informaron las autoridades.

Investigadores informaron que la tienda perdió cerca de $637 en estos productos y que era posible que estas personas se llevaran la fórmula para venderla en el mercado negro.

Los sospechosos fueron descritos como dos hombres latinos, de entre 20 y 25 años de edad y 5 pies 10 pulgadas de altura.

Las autoridades señalaron que uno tenía bigote y un peso aproximado a las 180 libras, mientras que el otro mostraba cabello corto y un peso de unas 250 libras. Se cree que huyeron en un vehículo Chevy Cobalt blanco modelo 2009.

Si alguien tiene información del caso se pide que lo reporte de inmediato al (855) 847-6227.

PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED identifying 2 male Hispanics who took several cans of baby formula from Stater Bros Markets at 1131 N State College Bl & left the store without paying. Anyone with info contact OC Crime Stoppers at 855-TIP-OCCS https://t.co/wi5epvYAnZ

