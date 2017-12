Diego Luna se defiende ante críticas sobre su participación en ‘Narcos’

No voy a criticar su carrera como actor. Ahí es grande.

Pero opinar de México, viviendo en Estados Unidos, no tiene valor.

Que se la rife aquí y luego abra la boca.

Oportunistas qué opinan a la distancia.

Yo si vivo aquí y amo mi tierra, no a los gringos.

Sea congruente pic.twitter.com/fi9FVaReXV

— Arturo Rivera (@rudorivera) December 20, 2017