ICE guarda silencio sobre número de nuevos agentes en California

Autoridades federales tienen en la mira a los inmigrantes que están en zonas declaradas santuarios

Portavoces del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) rehusaron precisar cuántos agentes más serán enviados a áreas declaradas santuarios de inmigrantes, como California, y que funciones realizarán.

La vocera del ICE Lauren K Mack dijo que no podía proporcionar detalles específicos en razón de que es necesario proteger la seguridad de los futuros operativos.

Mack respondió así al ser preguntada acerca de una recientes declaraciones del director interino del ICE, Thomas Homan, en las que aseguró que “aumentará significativamente” el personal federal que busque a indocumentados “criminales” en vecindarios y lugares de trabajo de zonas que no quieran colaborar con las autoridades de inmigración.

No obstante, Mack resaltó que como dijo públicamente el director Homan en las jurisdicciones que no cooperan con el ICE hay más inmigrantes con antecedentes delictivos en libertad y por lo tanto la agencia se ve obligada a concentrar recursos adicionales para llevar a cabo arrestos en estas áreas no cooperativas.

En el norte de California James Schwad, vocero del ICE en San Francisco, mantuvo la misma postura de Mack sobre la necesidad de enfocar más recursos en regiones que no cooperen con la agencia federal.

En una entrevista con Fox News, Homan reiteró que uno de sus primeros objetivos será California, donde ya se aplica la Ley SB54, conocida como “Acta de Valores” y que limita la colaboración de las agencias de la ley locales con los agentes de inmigración.

“Nuestra labor ahora es defender la aplicación de la SB54 y llevaremos esta lucha hasta las cortes para que se respete esta ley” dijo Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON)

Si los activistas están pensando en recurrir a las cortes para defender la aplicación de esta medida, Homan estaría pensando lo mismo para ir en contra de los funcionarios locales e incluso los legisladores que no cooperen con el ICE.

“Están violando la ley cuando protegen y albergan a un extranjero ilegalmente”, dijo Homan en la entrevista. “Tenemos que ir sobre estas ciudades santuario. Tenemos que llevarlos a los tribunales y tenemos que empezar a acusar a algunos de estos políticos de crímenes”, reiteró.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó diciendo que esas declaraciones descalifican a Homan y que no debe permanecer como director de ICE.

Desde el inicio de su administración hace casi un año, el presidente Donald Trump ha buscado incrementar el número de agentes tanto en la Patrulla Fronteriza (CBP) como el ICE. No obstante los mismos funcionarios ya se han quejado de las promesas incumplidas.

Mientras los nuevos agentes llegan, organizaciones como NDLON y ACLU se preparan, junto a la comunidad, para hacer frente a una lucha que podría terminar en las cortes. “Debemos prepararnos para continuar la lucha”, sentenció Alvarado.