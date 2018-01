Axel Arenas indignado por ser acusado de asesino

El actor participa en la serie de Telemundo sobre José José

El actor Axel Arenas fue acusado injustamente de haber asesinado a la modelo argentina Karen Ailen y haber estado en prisión diez días, el pasado lunes acudió a una cita con las autoridades mexicanas.

Al salir de la cita que tuvo en la procuraduría, el actor confesó estar indignado con las autoridades por haberse equivocado.

“Me encuentro muy tranquilo, muy agradecido con toda la gente que estuvo siempre a mi lado, mi familia, mis amigos, los medios que me apoyaron, afortunado por todas las circunstancias que tenía para demostrar mi inocencia y profundamente indignado por la injusticia que se cometió y por los hechos que siguen en investigación y averiguación en relación a la señorita Karen.”

No quiso decir si las autoridades capitalinas le ofrecieron una disculpa por haberlo metido a la cárcel sin pruebas.

“En estos días voy a anunciar una rueda de prensa cuando tengamos un espacio, quisiera de inmediato reincorporarme a mis actividades normales, estar con mi familia un momento, descansar, comer que no he tenido tiempo de hacer nada de eso, en fin cosas de la vida normal y les ofrezco una disculpa por no dar más información pero todos los que estén interesados están invitados a la rueda de prensa que no pasa de esta semana.”

Cabe recalcar que el actor fue declarado inocente y puesto en libertad por la falta de evidencia en su contra, además presentó pruebas de que el día en que mataron a Karen Ailen en un hotel de la Ciudad de México, Axel se encontraba en Colombia visitando a la familia de su novia.