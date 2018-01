Universal Studios Hollywood festeja el “Año Nuevo Lunar” a lo grande

Universal Studios Hollywood da la bienvenida a Po y Tigress, los maestros de artes marciales en la serie de películas “Kung Fu Panda”, para encabezar la celebración del “Año Nuevo Lunar”.

En esta ocasión el evento también se hace llamar “El Año del Perro” y se festeja desde el sábado 10 de febrero hasta el domingo 25 de febrero del 2018, todo incluido en el precio de admisión al parque.

Esta fiesta espectacular se realizará dentro de Universal Plaza, ubicada en el corazón del parque, bajo linternas rojas chinas tradicionales y un arco de flor de ciruela, donde los visitantes también descubrirán los doce signos de animales zodiacales, junto con tres atributos simbólicos correspondientes al signo.

Cabe destacar que en la celebración del evento de este año, Universal Studios Hollywood presentará por primera vez el escenario “Kung Fu Panda, Jade Palace Performance Stage”, así como el emocionante espectáculo “Dragon Warrior Training Show”, que tendrá un dragón guerrero basado en las películas de “Kung Fu Panda”.

Como complemento a la celebración del “Año Nuevo Lunar”, Universal Studios Hollywood también dará la bienvenida a Hello Kitty, el icónico personaje amado en todo el mundo.

Para más detalles del “Año Nuevo Lunar” en Universal Studios Hollywood e información del parque en general, presiona aquí.

Guess who’s coming back to the Park for Lunar New Year! The event begins February 10th! pic.twitter.com/nOq4h8o8dW

— Universal Studios (@UniStudios) January 11, 2018