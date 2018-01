Kourtney Kardashian agarró su “segundo aire” con el guapo Younes Bendjima y está desatada

Luce sensual y muy enamorada

Hace cerca de un año que Kourtney Kardashian mantiene una relación con el modelo Younes Bendjima y a lo largo de todo ese tiempo ambos han conseguido lo imposible: pasar lo más desapercibidos posible. Si bien es cierto que ambos han sido fotografiados juntos en Los Ángeles y París, en una actitud que no dejaba duda alguna de cuál era la naturaleza de su vínculo, lo cierto es que él no ha tratado de rentabilizar en ningún momento el que le relacionaran con Kourtney y ella tampoco ha querido presentarle ‘oficialmente’ como su pareja, lo que ha hecho que muchos calificaran su noviazgo como una diversión pasajera.

Por esa misma razón, llama poderosamente la atención que la guapa morena se haya pronunciado ahora acerca de su vida sentimental para alabar el equilibrio que ha conseguido encontrar entre su papel de madre de los tres niños que tuvo con Scott Disick -Mason (7), Penelope (5) y Reign (3)- y su faceta de mujer soltera, atribuyéndolo en gran parte al apoyo de Younes.

“He aprendido mucho de mis experiencias pasadas, desde luego. Antes no viajaba nunca sin mis hijos, pero ahora creo que es muy importante tomarse algo de tiempo para una misma, sobre todo porque mi relación es muy importante para mí. Como por ahora esos dos mundos no se mezclan, tengo que asegurarme de encontrar tiempo para dedicarlo a ambos. Y además, ausentarme de vez en cuando me ayuda a estar más presente y disfrutar del momento cuando estoy en casa. Me ayuda a ser la mejor madre posible”, aseguraba Kourtney en el último episodio del reality Keeping Up with the Kardashians’.

Estas declaraciones de la estrella televisiva cobran aún más importancia si se tiene en cuenta que, en el momento en que las realizó, aún se encontraba en la primera etapa de su romance. Desde entonces, su historia de amor con el maniquí no ha hecho más que afianzarse y, según varias fuentes cercanas a la pareja, Younes ya ha conocido a los tres retoños de su chica y ha conseguido ganarse el visto bueno del resto de su famosa familia, con quien habría celebrado incluso las pasadas navidades.

fitness week, on my app 🌿 A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jan 10, 2018 at 12:54pm PST

El hecho de que el modelo de 24 años haya preferido mantenerse en un discreto segundo plano pese a la popularidad de Kourtney habría terminado de impresionar a los allegados de la celebridad, especialmente al comparar la actitud de Younes con la de Scott Disick, anterior pareja de Kourtney y padre de todos sus retoños.

Por su parte, en un principio al empresario y autoproclamado ‘lord’ no le sentó nada bien enterarse de que la madre de sus hijos había rehecho su vida sentimental, sin importar que por aquel entonces a él ya se le hubiera relacionado con un sinfín de mujeres, a cada cual más joven. Finalmente, Scott parece haber encontrado cierta estabilidad junto a la modelo de 19 años Sofia Richie, antigua amiga de sus excuñadas Kendall y Kylie Jenner, las hermanastras pequeñas de Kourtney. Sin embargo, eso no le impidió enfurecerse y gritarle a su ex “a todo pulmón” por teléfono hace unos meses tras enterarse de que había salido a cenar con otro hombre.