Simon Biles confiesa que también fue víctima de abuso sexual

La gimnasta olímpica de Estados Unidos hace la denuncia a través de Instagram y Twitter

Los escándalos sexuales en la gimnasia olímpica de Estados Unidos no cesan y ahora fue la medallista de oro en Río de Janeiro 2016, Simone Biles, quien denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima del médico Larry Nasar.

“Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar”, escribió la gimnasta en sus cuentas de Twitter e Instagram.

La atleta de 20 años, nativa de Houston, y ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Verano disputados en Brasil, admitió lo difícil de hacer público todo el “calvario” que le tocó vivir al guardar silencio.

“Por favor, créanme cuando digo que fue muy difícil expresar por primera vez estas palabras, como lo es ahora ponerlas en papel. Hay muchas razones por las que había sido reacia a contar mi historia, pero ahora sé que no es mi culpa”, razona Biles en la comunicación que hace a través de sus redes sociales.

Feelings… 💭 A post shared by Simone Biles (@simonebiles) on Jan 15, 2018 at 1:24pm PST

Mientras, distintos medios periodísticos estadounidenses, confirmaron que esta semana, Nassar será sentenciado por siete cargos de agresión sexual en una corte federal como parte de un acuerdo y podría recibir prisión de por vida.

La sentencia comienza este martes en Michigan y se espera que se prolongue hasta el viernes.

La denuncia hecha por Biles es la última de un grupo de más de 140 mujeres que han acusado a Nassar, de 54 años, de abuso mientras formaron parte del equipo de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad de Michigan State.

Aly Raisman, Gabby Douglas y McKayla Maroney son otras de las gimnastas estadounidenses campeonas que denunciaron anteriormente el abuso sexual que sufrieron por parte de Nassar.

“¿Es normal recibir cierto tipo de tratamiento de un especialista probado del equipo y referirse como “horripilante” a ese tratamiento “especial”?, escribió Biles. “Este comportamiento es completamente inaceptable, molesto y abusivo, especialmente, viniendo de alguien en quien se me DIJO podía confiar”.

Biles, como el resto de las denunciantes que sufrieron los abusos sexuales por parte de Nassar, se pregunta el por qué permitió tal situación y no haber hecho antes la denuncia.

“Por mucho tiempo, me pregunté, ‘¿fui demasiado ingenua?, ¿fue mi culpa?’, ahora conozco las respuestas a estas preguntas. No. No, no fue mi culpa. No, no cargaré y no tendría por qué cargar con una culpa que le corresponde a Larry Nassar, la USAG y otros”.

Por su parte, Alexandra Raisman, también a través de su Twitter, adelantó que no estará presente el martes en la audiencia, donde se espera que muchas de las víctimas y sus padres lean declaraciones sobre el impacto en las agredidas.

“No estaré en la sentencia porque es muy traumático para mí. La carta de mi impacto se leerá en la corte frente a Nassar. Apoyo a las sobrevivientes valientes, estamos juntas en todo esto. #StopAbuse“.

Las atletas abusadas sexualmente por parte de Nassar también buscan responsabilidades en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y en los directivos de la Universidad de Michigan State.

Aunque el grupo de directivos de la federación que encabezaba el presidente Steve Penny, forzado a dimitir el pasado mes de marzo, ya salió del organismo, por la manera como gestionaron las alegaciones que fueron presentadas contra Nassar y otros casos de abuso sexual, las atletas denunciantes piden que se haga todavía una mayor “limpieza” dentro del máximo organismo.

Ninguna de las dos organizaciones han querido hacer comentarios de como va todo el proceso legal que se sigue contra Nassar, pero siempre han mantenido que eran desconocedores de su comportamiento criminal y reiteraron que nada más conocerse a través de la prensa las denuncias en su contra se trabajó de inmediato en plena colaboración con las autoridades.