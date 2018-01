Ella le pide matrimonio a su novio en centro comercial y él sale huyendo

¡Tremendo desplante!

¡Tremendo desplante!

No es común que una mujer le pida matrimonio al hombre. A pesar de que, en muchos países tienen el derecho, no es la regla. Para muchos, es visto como no propio del rol de la mujer en sociedad por las ideas sexistas inculcadas.

Ya de entrada hay un problema.

Ahora, si a esto se suma que la mujer sea rechazada en el intento, pues los señalamientos serán peores.

Ese es el caso de una fémina que se animó a declarársele a su pareja, y fue, básicamente, humillada por el hombre.

La joven que, de acuerdo con reportes de medios internacionales, sería originaria de Kenia o Nigeria en Africa, esperó a su novio cerca de una escalera eléctrica de un centro comercial.

Seguidamente, según se puede ver en el video de la escena que circula esta semana en redes, la mujer se arrodilla y le pide que se case con ella.

El hombre se le acerca, la ayuda a levantarse y le murmura unas palabras al oído. Pero contrario a lo que ella esperaba, no le contesta en la afirmativa.

Según los informes, éste ya estaba casado.

Posteriormente, el sujeto abandona el espacio como si nada hubiese pasado, mientras otras personas intentan controlar a la desesperada mujer que estalla en rabia y llanto antes de salir corriendo del lugar.