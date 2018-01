Operativo para encontrar al asesino de hombre baleado en Northridge

En el área de Northridge murió asesinado un hombre de 23 años de edad y la policía de Los Ángeles pide ayuda de la comunidad para atrapar al asesino.

La víctima fue identificada como Jorge Reyes, quien fue baleado en el estacionamiento de un negocio a la altura de la cuadra 8600 del bulevar Balboa.

Según el reporte oficial de la tragedia, Reyes y dos amigos llegaron a un restaurante de comida rápida y estando todavía dentro del auto discutió con un hombre que se le acercó, quien momentos después abrió fuego quitándole la vida casi al instante.

Se reporta que el presunto asesino escapó acompañado de una mujer, quien también es buscada por las autoridades como persona de interés en el caso.

Se pide ahora que si alguien fue testigo o tiene información que lleve al arresto del asesino, que lo reporte al detective Steve Castro, al número de teléfono (818) 374-1925. También se puede llamar al (877) 527-3247 y (800) 222-8477. Para un reporte a través de internet presiona aquí.

#LAPD Valley Bureau Homicide Detectives are asking for the public’s help in providing information that would lead to the arrest of the suspect responsible for the murder of a 23-year-old Northridge resident, Jorge Reyes. Please click link for more info https://t.co/eJSVV81QHq. pic.twitter.com/j7oybsYuNn

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 18, 2018