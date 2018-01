Ilia Calderón responde a quien la acusa de callar posible acoso de ex jefe

La propia periodista da la cara y responde

Luego de que la periodista colombiana, Claudia Morales, confesara que fue víctima de una violación sexual de parte de un ex jefe hace años atrás, en dicho país comenzaron a cuestionar cuántas más mujeres habrían pasado por lo mismo y también habría guardado silencio, entre ellas salió el nombre de Ilia Calderón.

Morales, bajo el título de ‘Una Defensa en Silencio’, en su columna del diario El Espectador, confesó que en el pasado había sido violada por un ex jefe muy poderoso, del cual prefería no decir el nombre. Que no se arrepiente de haber guardado silencio, pues su situación no le permitía hablar, pero que después de ver todos los casos en Hollywood de #metoo sintió la necesidad de compartirlo.

Claudia Morales trabajó en Canal 1, mismo espacio donde también laboró por 3 años Ilia Calderón. El nombre de la presentadora de ‘Noticias Univision’ de la tarde y de la noche, y de ‘Aquí y Ahora’, salió a la luz como una de las posibles víctimas del mismo ejecutivo.

Fue otra periodista colombiana, Paola Ochoa, en el diario El Tiempo que sacó a relucir en nombre de Ilia diciendo lo siguiente:

“¿Dónde están los testimonios de otras mujeres?, ¿dónde están las voces de las grandes divas del periodismo en Colombia? ¿Acaso nunca acosaron a Ángela Patricia Janiot, Claudia Gurisati, Vicky Dávila, Ilia Calderón, María Elvira Arango, Adriana Vargas? ¿Nada le pasó a Claudia Palacios, María Lucía Fernández, Diana Calderón, Silvia Corzo, Camila Zuluaga, D’arcy Quinn o Érika Fontalvo?”, se pregunta la periodista en su columna.

Nos comunicamos con Ilia Calderón, quien nos aseguró que ese nunca fue su caso y que para ella es muy importante que quede en claro. Incluso, en su cuenta de Twitter, la periodista de Univision puso lo siguiente:

Mi apoyo a las víctimas de abuso y/o acoso. Mi condena a los responsables. Pero no puedo permitir ni un manto de dudas (en mi caso) sobre quienes han sido mis jefes, de quienes he recibido apoyo y respeto. — ilia calderon (@iliacalderon) 22 de enero de 2018

Aunque aun sigue sin trascender el nombre del ejecutivo acusado de violación, en Colombia se dice que son varias de las víctimas que estarían uniendo fuerza e historias para hacer una denuncia en conjunto contra este hombre.