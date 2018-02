Senador propone ley para legalizar las ventas ambulantes en todo California

La propuesta es presentada por el senador Lara y nace a partir de la experiencia de la ciudad de Los Ángeles

Basado en el caso de Los Ángeles que el año pasado despenalizó las ventas ambulantes en sus banquetas, el senador demócrata de Bell Gardens, Ricardo Lara, presentó un proyecto de ley que busca legalizar este tipo de ventas en todo California.

“Por muchos años los vendedores ambulantes han sido víctimas de los policías que les confiscan sus mercancías. La idea es promulgar una ley en el estado que le dé oportunidades a estos vendedores que son parte de nuestra cultura culinaria”, dijo Lara.

“Yo crecí en el Este de Los Ángeles. Y no es justo que se les maltrate y quite su equipo y sus artículos. La comida de estos vendedores le gusta a la gente”, señaló.

“Nuestros vendedores no quieren pedir limosna, solamente darle de comer a sus familias. No está bien que los multen constantemente y que hasta los pandilleros, propietarios y uno que otro policía les pidan cuota por no molestarlos”, comenta.

El senador presentó esta semana la medida SB946 para evitar seguir exponiendo a los vendedores ambulantes de las aceras a un sinnúmero de riesgos.

“En primer lugar, queremos despenalizar las ventas ambulantes; y segundo, dar incentivos a las ciudades que establezcan un sistema de licencias y permisos para los vendedores ambulantes”, dijo.

Hizo ver que en el lenguaje de este proyecto de ley queda muy claro que no se pueden dar multas a los vendedores ambulantes en tanto una ciudad no haya puesto en marcha un sistema de permisos y licencias para que puedan operar legalmente en las banquetas.

“Algunos, en un mes, reciben una o dos multas”, expuso.

Lara comentó que el tercer propósito de su proyecto de ley es crear un programa de incentivos a los vendedores de las aceras para que un día puedan abrir su propio negocio. “Conocí en San José, California a una familia vietnamita que comenzó vendiendo su comida en una troca, ahora tienen su propio negocio fijo”, dijo.

Una lucha de décadas

Por más de 20 años, Los Ángeles ha tratado de legalizar las ventas de los ambulantes. El año pasado se avanzó en la despenalización que significa que en lugar de darles multas que aparecen en el récord del vendedor como delitos menores, ahora solo son infracciones administrativas.

Se trata de un gran logro considerando el aumento de los operativos de arresto contra los inmigrantes indocumentados bajo la administración del presidente Trump.

Muchos vendedores son indocumentados y corren el riesgo de ser deportados cuando se les da una multa criminal, dijo Rosa Isela Gracian, presidenta de la organización comunitaria East L.A. Community Corporation (ELACC).

Y comentó que sienten emocionados con la noticia de que el senador Lara presentó un proyecto de ley para legalizar las ventas ambulantes en todo el estado.

“La campaña de legalización de los vendedores de las calles la iniciamos en Boyle Heights en 2008, y la moción se presentó en el Concejo de Los Ángeles en 2014. Tenemos fe que este año se pueda establecer el sistema de permisos para los vendedores”, dijo Gracian.

Por lo pronto, expuso que ha sido un gran avance que los vendedores ambulantes no tengan que ir a una corte criminal por una multa y no se tengan que exponer a una deportación.

Hizo ver que el vendedor ambulante de Los Ángeles suele ser de grupos minoritarios: latinos, afroamericanos y gente de la tercera edad de bajos ingresos. “Tenemos muchas personas mayores como vendedores en las calles porque lo que reciben por el retiro no les alcanza; y por su edad ya nadie los contrata”, mencionó.

En la actualidad, ELACC calcula que hay alrededor de 50,000 vendedores ambulantes en el condado de Los Ángeles, y en todo el estado podría haber unos 100,000.

Si quieres dar seguimiento al esfuerzo de los vendedores ambulantes de Los Ángeles porque se establezca un programa de permisos con cuotas accesibles para que puedan vender sin ser multados en las aceras, visita la página de la campaña en Facebook.

Lo que la ley haría

La medida propuesta por Lara prohibiría aprobar leyes locales que legalicen las ventas ambulantes sin antes establecer un programa de licencias para vendedores de comida u otras mercancías que establezca tiempos, lugares y formas de vender.

Las únicas restricciones para no vender en ciertas áreas, sería que el vendedor represente una amenaza a la salud, seguridad o bienestar social. El vendedor que viole los reglamentos sería sujeto a una infracción administrativas.

Incluirá a vendedores que empujan carritos, a quienes pedalean carritos, a aquellos que venden su mercancía en tendidos o lo exhiben en estantes.