La piel de una niña comienza a cambiar de color y los médicos dicen que su batalla contra la meningitis causó el vitíligo

El vitíligo es una enfermedad de la piel crónica, de carácter autoinmune, que se caracteriza por la aparición de áreas depigmentadas

Cuando tenía solo 16 meses, Aria Ellison contrajo meningitis.

Según informa SWNS, Aria fue llevada al hospital y logró vencer la enfermedas. Ella salió del centro médico y regresó a casa dos semanas y media después.

Aria, que también tiene parálisis cerebral, se recuperó de la meningitis, pero unas semanas más tarde, su madre, Alicia, comenzó a notar algo inusual en el cuerpo de su hija.

Según informa el Daily Mail, partes del cuerpo de Aria estaban cambiando de color. Eran manchas blancas que se desarrollaban en sy piel.

A medida que pasaba el tiempo, los parches en la piel de Aria se hicieron más grandes y comenzaron a extenderse más rápidamente. Cuando Alicia llevó a su hija al dermatólogo, el bebé fue diagnosticado con vitíligo.

Aunque el vitiligo no es exactamente inusual, la causa, en este caso, es bastante sorprendente.

De acuerdo a la información de SWNS, los médicos creen que el estrés por combatir la meningitis, combinado con todos los exámenes médicos a los que se sometió a Aria, provocó el vitíligo.

La madre de Aria le dijo a SWNS: “No tenía idea de que la meningitis podría haber causado el vitiligo, y todavía me resulta desconcertante, pero he dejado de aturdirme al pensar por qué. No sucedió de la noche a la mañana, pero ahora estoy centrada en cómo ayudar a Aria a vivir la mejor vida posible “.

Alicia le dijo a SWNS que Aria tiene “muchas miradas” cuando salen a la calle, pero que lo más importante es que su bebé está feliz y saludable, lo cual es cierto. Alicia dijo: “Ella ilumina todas las habitaciones, y mientras ella esté sonriendo y riéndose, estoy feliz”.

La madre ha creado una fundación para su hija y otros niños como ella, llamada Aria’s Planet. La fundación tiene como objetivo proporcionar “terapias de bellas artes a través de los cuidados necesarios para niños con necesidades especiales”, según informa su sitio web.