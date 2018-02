Aumenta pago de licencia familiar para los trabajadores en California

Pueda ahora llegar hasta el 70% del salario, una prestación financiada por los propios asalariados

Este año trae buenas noticias para los trabajadores asalariados en California. Los beneficios para los programas de Licencia Familiar Pagada y Seguro de Incapacidad del estado aumentarán casi en 20%.

Así lo anunció un grupo de expertos reunidos en San Francisco. Ahora es financieramente más viable que los trabajadores puedan tomarse tiempo para cuidar a familiares enfermos, cuidar y relacionarse con los bebes recién nacidos o faltar al trabajo debido a embarazo, enfermedad o lesión.

Además se eliminarán los siete días no pagados desde cuando se inicia el trámite. Es decir, antes el pago comenzaba en el octavo día después del trámite. Hoy día se pagará a partir del primer día.

La noticia llega en momentos en que “muchas fuerzas se encuentran separando a familias. Por el contrario, este programa de seguridad social apunta a mantener a las familias unidas”, dijo Sandy Close, de la organización Ethnic Media Services.

Dentro de un periodo de 12 meses, el programa le da a los californianos elegibles hasta seis semanas de licencia pagada en dos casos: uno para dar tiempo a los padres para que se vinculen con un recién nacido o un hijo recién adoptado y otro para el cuidado de salud para que el beneficiado pase tiempo con algún familiar enfermo de gravedad.

Los expertos recalcaron que este beneficio no es una ayuda social de tipo ‘welfare’, puesto que los programas son financiados en su totalidad por los mismos trabajadores a través de deducciones en sus sueldos. Del actual 55% del sueldo del trabajador durante el periodo de licencia, el aumento será al 60 o 70%. Es decir un trabajador podría recibir hasta el 70% de su sueldo durante su ausencia por licencia en el trabajo. Esto convierte a California en el estado más generoso del país en cuanto a la licencia familiar.

David Doidge, quien trabaja en la sección de apelación de la Oficina de Seguro de Discapacidad del estado, dijo que hay muchos empleados que no conocen estas leyes: “La mayoría de la gente no sabe que califican para beneficios, entonces no toman el tiempo para revisar el caso o para aplicar”.

Doidge enfatizó el hecho que los dineros son de los propios trabajadores. El descuento aparece en los cheques de pago bajo las letras CASDI. “Yo recomiendo que si estás trabajando, estás pagando, debes aplicar. Porque estamos aquí para ayudar a la gente. No pierdan sus beneficios, si está incapacitada busca la ayuda”, dijo.

Kacie Finnicum tiene dos hijos y fue una de las beneficiadas del programa. “Fue un gran alivio poder contar con apoyo financiero mientras estaba [embarazada]. Saber que no nos quedaríamos con un solo sueldo mientras estaba sin trabajo fue un gran peso levantado de nuestros hombros”, dijo.

Pero Finnicum no solo es una de las beneficiadas, también es una activa trabajadora en el programa y es analista del Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD, siglas en inglés). “Una cosa que mucha gente no sabe es que la Licencia Familiar Pagada es parte del Programa de Seguro Estatal para Discapacitados” y es un derecho que todos los asalariados tienen. “California continúa liderando el camino para ayudar a las personas a estar con sus familias cuando más lo necesitan”, dijo.

Los familiares cercanos pueden ser hijos naturales o adoptivos, padres, suegros, abuelos, nietos, esposos, hermanos o parejas inscritas. El tiempo de seis semanas no tiene que ser tomado todo de una vez. Puede dividirse a lo largo del año o puede usarse intermitentemente permitiendo flexibilidad y coordinación entre la pareja.

La cantidad de dinero que se entrega es calculado de acuerdo a lo que los trabajadores hayan ganado entre cinco y 18 meses antes de la licencia familiar.

La licencia familiar y otras protecciones y apoyos a los miembros de las familias de los asalariados es común en América Latina y desde los años 70 en muchos países existen este tipo de leyes. No así en Estados Unidos, donde California se convirtió en el primer estado en implantarlo en 2002. En la actualidad existen 18 millones de trabajadores californianos elegibles para este programa.

Julia Parish, abogada de la organización Ayuda Legal para Trabajadores de San Francisco, dijo que el aumento es “una buena noticia para los trabajadores. 70% para los de más bajos recursos y 60% para todos los demás. Ahora es más fácil tomar un permiso médico o un permiso para cuidar a un familiar o formar vínculos afectivos con un bebé si te entregan más de tu sueldo. Porque es difícil, si no tienes más ingresos, poder pagar la renta, comprar pañales, cosas así”, dijo.

Muchas veces los empleadores no saben de la existencia de estas leyes y a veces se equivocan. Parish dijo que no solo hay que educar a los trabajadores sino también a los empleadores. A veces los trabajadores pueden tener miedo de represalias de los empleadores. “Sí. A veces sí y para el Programa de Licencia Familiar Pagada no hay protecciones en sí contralas represalias pero muchos trabajadores sí califican para protecciones bajo otras leyes”, dijo.