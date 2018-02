VIDEO: “No está pasando nada”, dice alcalde de Maywood, quien niega haber hecho algo indebido

La Fiscalía del condado de Los Ángeles allanó la Alcaldía de Maywood, así como la casa y el negocio del alcalde, Ramón Medina

Computadoras, todo tipo de documentos y papeles es lo que agentes de la Fiscalía del condado de Los Ángeles se llevaron hoy al ejecutar cateos en el Ayuntamiento de Maywood y la casa y negocio del alcalde Ramón Medina.

“Yo voy a dar una explicación a mi comunidad cuando este listo”, dijo Medina al salir de su casa por la tarde.

“No esta pasando nada”, agregó y ante las preguntas si ha hecho algo indebido recalcó que no ha hecho nada malo.

“Nada”, dijo.

Loading the player...

La Fiscalía indicó que no podían comentar sobre la razón de los allanamientos.

“Hoy, el Departamento de Investigación de la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles ejecutó órdenes de cateo en varios lugares, incluyendo la alcaldía de la ciudad de Maywood. Debido a una investigación que está en efecto, no tenemos comentario adicional”, dijo Ricardo Santiago, vocero de la Fiscalía.

Eddie De La Riva, concejal de la ciudad de Maywood, dijo a La Opinión que ayer por la mañana empleados municipales empezaron a enviarle mensajes diciéndole que había policías en el lugar.

“En este momento no sabemos de qué se trata, pero hay una investigación activa. No sabemos quién ha sido arrestado ni sabemos qué va a pasar”, agregó.

Luego del allanamiento, la mayoría de los empleados municipales fueron enviados a sus casas y la Alcaldía permaneció cerrada.

Mal estado finanaciero

En octubre, una auditoría estatal encontró que la débil autoridad de Maywood no podía hacer frente a una deuda de más de 15 millones de dólares que era el doble de los costos operativos de la pequeña ciudad.

El informe de 51 páginas enumeró una serie de problemas para que la ciudad de apenas 1.2 millas cuadradas alcanzara la estabilidad financiera, incluyendo las luchas políticas internas, el malgasto, dudosas contrataciones, violaciones repetidas de las estatales sobre reuniones públicas y pobres controles administrativos.

“El Concejo Municipal de Maywood no ha podido supervisar las operaciones de la ciudad adecuadamente y violó su deber fiduciario — su responsabilidad de actuar con la máxima buena fe para el beneficio de la ciudad”, lee el reporte.

Los auditores dicen que el Concejo Municipal no monitoreó adecuadamente el desempeño del exadministrador de la ciudad durante su mandato de cinco años, lo cual “permitió que muchos problemas financieros y de operación importantes permanecieran sin corregir”.

“Antes que saliera ese reporte del estado ya habíamos estado tratando de negociar las deudas de la ciudad y no gastar las fondos municipales en cosas inadecuadas, pero en los dos últimos años hemos visto lo opuesto, los fondos de la ciudad se han gastado en cosas innecesarias, cosas que no he estado de acuerdo”, puntualizó De La Riva.

Dijo además que lleva dos años “que he estado cooperando con la Fiscalía del condado de Los Ángeles. He estado dando información, no puedo decir de qué”.

Al preguntarle si tenía que ver con malos manejos financieros, dijo que así era.

“Yo los contacté a ellos. Había recibido muchas quejas y empecé a reportar estas quejas”, agregó.

Al preguntarle si el operativo de ayer tenía que ver con esto, respondió que “Quizás”.

“Una vez más, la gente en el sureste de L.A. está viendo el nombre de su ciudad en las noticias por las razones equivocadas. Es una lástima que tantas comunidades en el distrito 63 de la Asamblea hayan estado trabajando para hacer que la corrupción local sea cosa del pasado”, indicó en un comunicado Anthony Rendón (D-Lakewood), presidente de la Asamblea de California y quien representa el Distrito 63 que abarca esta zona.