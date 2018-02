Diputados de Chihuahua desayunan ante indígenas y no los invitan, los critican en Facebook

El diputado que transmitió el encuentro se disculpó por la descortesía que tuvieron con sus invitados

MÉXICO – Los diputados del estado de Chihuahua han sido duramente criticados por desayunar delante de un grupo de indígenas rarámuris (tarahumaras) que acudieron a denunciar abusos en su comunidad y a quienes no les invitaron los alimentos y se quedaron como simples observadores.

Mientras desayunaban, el diputado Pedro Torres Estrada, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) transmitió en Facebook el encuentro con el grupo de indígenas y comenzaron a llover críticas.

En el video compartido por el legislador se observa que la mayoría de los diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chihuahua, se dedican a desayunar sin poner atención a los cuatro indígenas que acudieron a denunciar los abusos que son cometidos en sus comunidades y a exigir que se ponga remedio.

Pero los diputados, en su mayoría no pone atención a esas demandas y tampoco, ninguno de ellos tuvo la atención de invitarlos a desayunar con ellos.

Los indígenas nunca fueron invitados a las mesas, sino que les colocaron sillas frente a los diputados para que mientras que éstos consumían sus alimentos, los indígenas los observaban.

El usuario escribió “

Tras las criticas que les llovieron en las redes sociales, fue el propio diputado de MORENA que se disculpó a través de un video por la falta de descortesía con los indígenas.

“Ofrezco una disculpa pública a los hermanos Rarámuris que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo”, destaca Torres Estrada.

“Reconozco que fue un acto vergonzoso y asumo la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a que una situación similar no ocurra nuevamente. (Ya lo hice con los compañeros de manera directa)”, indicó el legislador en el video publicado en sus redes sociales.

Pero esa disculpa no bastó para los usuarios de las redes sociales que siguieron lanzado fuertes críticas contra los legisladores.

Muertos de hambre desgraciados , esto es el PRI y el PAN, pero ellos recibirán su merecido y no abra paz en sus corazones, desearan morir pero ese lujo no lo tendrán sin antes ver pagado con creces sus fechorías. Recuperemos nuestro México votando por @lopezobrador_ #AMLO — Damaso Piñon (@damasopinnon) February 7, 2018