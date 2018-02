FOTO: Dicen que la hija de Jennifer Lopez se parece más a ella que a su papá, Marc Anthony

La opiniones en Instagram apuntan a que la pequeña Emme es la gemela de su madre...

Jennifer Lopez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde sale ponsando junto a su hija Emme. Muchos de sus seguidores insisten en que la menor se parece a su madre, e incluso han utilizado el adjetivo “hermosa” para calificarlas a las dos. Hay otros que afirman que son muy parecidas. Otros, como @schoonmaria comentaron que “Se parece en los ojos a su madre y el resto es de su padre guapísima“.

♥️ A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 9, 2018 at 3:58am PST

Pero también hay algunos usuarios que aseguran que es una “lástima” que la pequeña se parezca a su padre, como @dailykaily, quien comentó: “too bad she looks like her dad“.

El resto de los comentarios están divididos, ya que se dice que Emme es igual a su mamá, e incluso recalcan que es su versión pero en pequeño.Y hay otros que afirman que la niña es en “todo” parecida su padre Marc Anthony, así lo manifestó: @beach_greek “Thats lil Marc Anthony“.