Compañías del sur de California enfrentan investigación por robo de salarios

A finales de enero el Departamento de Empleo del estado de California multó a la cadena de supermercados Superior Grocers y a su subcontratista de limpieza Common Area Maintenance Services (CAM Services) por violar una ley de compensación laboral.

La multa de más de $100,000 dólares a cada uno es por no haber adquirido un seguro de compensación para trabajadores en el 2017 y está en curso una segunda investigación por robo de salarios.

Activistas alegan que CAM Services trabajaba por medio de subcontratistas que ofrecían ofertas de pagos extremadamente bajas. Entre 35 a 40 trabajadores de limpieza estaban dedicados a las tiendas Superior Grocers del sur de California.

Una de las afectadas fue Elizabeth Preciado, de 39 años, quien dijo que trabajó por más de cuatro años con CAM Services y afirma que la compañía le robó miles de dólares en salario y al final la despidió.

Desde el primer momento que recibió su cheque, Preciado se dio cuenta que le estaban robando su salario. “Me dieron ciertas horas para trabajar y al momento de recibir mi cheque no coincidía con el pago. Y les dije que no estaba bien la cantidad y me dijeron que era lo que tenía que ganar”, dijo la madre de seis niños entre 17 y 4 años de edad, quien continuó laborando por necesidad.

Con el tiempo enfrentó más problemas como recibir cheques sin fondos o no recibir sueldo por varias semanas.

“Me afectaba mucho con mis pagos de recibos, la renta y para salir adelante con mis hijos”, aseveró Preciado.

Hace dos meses fue despedida con la excusa de que una de las tiendas que limpiaba cerraría. Sin embargo, CAMS Services dejó de ser contratada por Superior Grocers.

Los investigadores de Maintenance Trust Fund (MCTF), una vigilante de la industria de limpieza que ha encontrado más de $70 millones de dólares en salarios no pagados en los últimos 20 años, descubrieron el robo de salarios “desenfrenado y sistémico”.

“Les pagan como contratistas independientes, eso es para beneficio de la compañía porque si hay, por ejemplo, una lastimadura la compañía no los va a defender”, dijo Lilia García-Brower, directora ejecutiva de MCTF. “Explotan a la gente por no tener papeles, pero en California deben saber que [aunque sean indocumentados] tienen derechos”.

Superior Grocers también es responsable

A principios de año Superior Grocers cambió de subcontratista de limpieza pero los afectados dicen que no es suficiente.

Superior Grocers, con sede en Santa Fe Springs, afirma estar comprometida con las comunidades de inmigrantes predominantemente de bajos ingresos a las que sirve. Sin embargo, García-Brower dijo que no están actuando bajo su lema.

“[Superior Grocers] quiere ignorar a los conserjes, pero ellos deben exigir y no permitir que maltraten a los empleados. Deben asegurarse que la gente que trabaje dentro de su tienda gane bien”, resaltó.

“Queremos que sean justos y que nos paguen lo que nos deben”, dijo Preciado, aseverando que a ella le deben más de $10,000 dólares en salarios pasados.

García-Brower dijo que solo estan pidiendo lo que es justo ante la ley.

“No les están pagando ni los $10.50 dólares por hora y ellos trabajan de seis a siete días a la semana, hasta nueve horas o más”, recalcó la directora.

CAMS Services tiene a clientes reconocidos en la industria de comestibles como Whole Foods, Vons y Smart & Final.

En respuesta, CAM Services dijo que se adhiere a la ley en todas sus operaciones.

“Y tiene la intención de cooperar plenamente en esta investigación, ya que no hay base para los alegatos”, dijo Heather Borges, portavoz con CAM Services.

La Opinión envió varios pedidos de comentario a Superior Groces, pero ellos no habían respondido.

Denuncian a lavado de auto

Recientemente, el procurador de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció una demanda en contra de otra compañía que robaba los salarios de sus empleados.

Feuer presentó una demanda civil contra Silver Lake Car Wash, Inc. alegando que la empresa violó rutinariamente los derechos de los trabajadores al no pagarles el salario mínimo ni las horas extras, no pagarles todas las horas trabajadas y rehusarse a proporcionar descansos requeridos.

“Robar los salarios de hombres y mujeres trabajadores, como alegamos aquí, es reprensible”, dijo Feuer. “Ningún empleador debe negarle a los trabajadores sus derechos básicos a un salario mínimo y horas extras. Ya sean camioneros en el puerto, trabajadores de salud en el hogar o los empleados de lavado de autos, mi oficina luchará agresivamente para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que todos los trabajadores reciban el pago que exige la ley”.

Silver Lake Car Wash, ubicado en 3595 del Bulevar Beverly, cuenta con unos 20 trabajadores que laboran entre 7:30 de la mañana y 6:00 de la tarde. La demanda alega que los trabajadores recibían un salario tan bajo que equivalía aproximadamente a $6.50 dólares por hora y no recibían pago de horas extras trabajadas.

Cuando el auto lavado cerraba temprano debido a la falta de clientes, los empleados supuestamente no recibían ningún pago si trabajaban menos de cinco horas.

La demanda alega además que Silver Lake Car Wash falsificó registros de nómina con el fin de informar insuficientemente las horas de trabajo de los empleados y acortar su salario. La compañía supuestamente no permitía descansos ni tiempo libre para comer, ni proporcionaba equipo de seguridad adecuado, lo que obligó a algunos trabajadores a comprar sus propios guantes y botas.

Feuer busca una orden judicial que prohíba a Silver Lake Car Wash continuar involucrándose en prácticas de empleo ilegal, así como la restitución en nombre de los empleados actuales y exempleados que han sido mal pagados en los últimos cuatro años.

Silver Lake Car Wash también podría recibir sanciones civiles de hasta $2,500 dólares por cada violación más los costos de la investigación.