Organizaciones neoyorquinas rechazan pregunta sobre ciudadanía en el Censo

Un total de 27 grupos de la Gran Manzana afirman que la propuesta del Departamento de Justicia pone en riesgo un conteo preciso, generando miedo entre inmigrantes al suministrar su información

En el 2020 se realizará el próximo Censo en Estados Unidos, y diferentes organizaciones comunitarias y grupos de activistas de la Gran Manzana siguen levantando sus voces de protesta para rechazar la intención del Departamento de Justicia de incluir en el cuestionario una pregunta sobre estatus migratorio.

Liderados por la organización Make the Road NY, un total de 27 grupos enviaron una carta al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, donde le exigen al funcionario federal que se oponga a la medida, pues en su concepto, generará miedo en las comunidades y reducirá las tasas de participación en el Censo. El efecto real en Nueva York se verá en la asignación de $600 mil millones en fondos de servicios estatales y locales de escuelas, salud y otros, determinados por los datos que se recopilen, al igual que la representación política de las diversas comunidades.

“Escribimos para instarlo a que rechace la solicitud temeraria del Departamento de Justicia para agregar una nueva pregunta de ciudadanía al Censo 2020. Esta solicitud errada, y francamente peligrosa, amenazaría la perspectiva de un conteo exacto en nuestro estado y el país”, asegura la misiva.

“Agregar una pregunta de ciudadanía, sin duda reduciría los índices de respuesta en diversas comunidades en todo Nueva York y el país, ya que aumentará el temor sobre si la información será confidencial o no y cómo se usará. Esta revisión tardía y mal considerada produciría un efecto devastador en nuestras comunidades”, advierten los firmantes. “Además, esto no es solo una preocupación en las comunidades de inmigrantes: pondrá en peligro un conteo completo y justo en todas las comunidades, y especialmente en las comunidades de color”.

“Esta última propuesta de Jeff Sessions del Departamento de Justicia, es como el resto: un intento cínico de atacar a nuestras comunidades”, aseguró Javier Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road New York. “En este caso, su plan es hacer que los inmigrantes y nuestros vecinos teman y nos cuenten de manera insuficiente en el Censo. Pero no seremos engañados. Exigimos que el Secretario de Comercio Ross rechace de inmediato esta peligrosa propuesta del DOJ”.

La congresista por Nueva York Nydia Velázquez, calificó de “inmorales e indignantes” los intentos del Gobierno Federal para desalentar la participación de los inmigrantes en el Censo y advirtió que es un peligro para las comunidades.

“Para que el Censo sea una herramienta efectiva para ayudar a los legisladores, debe reflejar con precisión la diversidad de nuestra nación”, dijo la líder política. “No hay una razón creíble para incluir una pregunta sobre ciudadanía y el Departamento de Comercio debería rechazar abiertamente esa vergonzosa propuesta”.

Asimismo, el presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, Carlos Menchaca, manifestó que es fundamental que todos los neoyorquinos sean contados en el censo sin importar su estatus migratorio.

“Los esfuerzos de la Administración Trump para incluir la pregunta de la ciudadanía en el Censo evitarán que los neoyorquinos participen en un proceso que no debe verse empañado por políticas xenófobas”, comentó Menchaca. “El financiamiento federal para proyectos de capital, servicios sociales y programación vital en nuestras comunidades depende de eso”.