¿Cómo arrancar tu auto si te quedas sin batería?

Estos consejos te ayudarán de forma rápida y segura en casos de emergencia

Quedarse sin batería no es el fin del mundo, a menos que no sepas qué hacer o que lo hagas en un terreno llano en donde no pase un alma y aún así, podrías tener opciones.

Hoy te daremos tips básicos para arrancar tu auto si te quedas sin batería:

1- Cables de corriente

Ya sea por medio de un arrancador portátil o conectarlo a la batería de otro auto en marcha, suele ser la forma más sencilla.

2- Empujarlo

Al estilo tradicional, darle un buen empujón con el auto en segunda mientras le damos marcha, es una forma sencilla, claro, si hablamos de un auto estandard, pues hay que soltar el embrague para que el auto encienda.

3- Con una cuerda

Levanta el auto con el gato, busca una de las ruedas que den tracción, envuélvela con una cuerda, pon segunda marcha y abre el switch, ahora jala la cuerda lo más fuerte posible para provocar que exista tracción y por lo tanto arranque el motor.