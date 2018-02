Walter Mercado: Cómo son las mamás según su signo del zodiaco

El vidente ha revelado cómo son las madres de familia según el astro que las rige

El famoso astrólogo Walter Mercado ha compartido un particular vídeo en dónde explican cómo son las madres según el signo del zodiaco que las rige.

Aries: Es la madre padre. A ellas les preocupa mucho la imagen pública de sus hijos: cómo se visten, cómo se comportan y cómo hablan. Las mamás que pertenecen a este signo son “mandonas”, aman dar órdenes y que se cumplan. Las madres bajo el signo Aries tienen un gran sentido del humor.

Tauro: Ama profundamente, aunque no demuestren su amor en público. Las madres que están bajo este signo son muy exigentes y estrictas. Son bastante consistentes en sus decisiones.

Géminis: Ella es la madre amiga y hermana; saben escuchar y suelen ser muy comprensivas. Lamentablemente hay momentos en los que están muy enfrascadas en su propia vida y pareciera que desatienden a sus hijos, pero no es cierto. Son fáciles para razonar y convencer. Y su mayor sueño es hacerlos felices.

Cáncer: Es la madre por excelencia. Adora su hogar y da la vida por sus hijos, y por aquellos que ama como sobrinos y ahijados. También es exigente y “mandona”, y está pendiente de las amistades de sus hijos. Valora la demostración de cariño y aprecio.

Leo: Las mujeres que están bajo este signo no soportan ver a sus hijos mal vestidos. Son cariñosas, dulces, tiernas y demostrativas. También son optimistas, y a veces por esta razón les cuesta entender que sus crías puedan verse afectadas por la depresión. Le gusta ordenar, como reina que es, pero también es práctica y perfeccionista.

Virgo: Ella es una madre culta; adora el orden, la limpieza y la disciplina. Hace cumplir las obligaciones. No discute temas como el sexo y el romance, pero busca realizar críticas objetivas y sin malicias. La hace feliz servir a sus hijos en todo momento.

Libra: Estas madres son inquisitivas, lo preguntan todo. Son un poco volubles. Creen que se debe vivir y dejar vivir, no son el tipo de madres que fuerzan a sus hijos a vivir bajo sus propias ideas. También tiene un alto sentido de la decoración y el arte.

Escorpión: Son ‘detectivescas’, puesto que les encanta investigarlo todo. Poseen sentimientos intensos y aunque no suelen demostrar su afecto y sus sentimientos, esto no quiere decir que no los tengan. Ayudan en todo a sus hijos, aveces demasiado. Nunca dicen nada que no sientan de verdad. No perdonan el engaño.

Sagitario: Son alegres e independientes, y les encanta fraternizar con los amigos de sus hijos. Celebrar fiestas con ellos, y les encanta recibirlos y compartir con todos. Son muy casuales en el trato, y aman la espontaneidad. Comparten penas y alegrías con ellos, pero no soportan la falsedad, ni las lamentaciones.

Capricornio: Madre disciplinada, responsable y exigente; además, es una mujer elegante y distinguida. Sabe instintivamente lo correcto e incorrecto en la conducta de sus hijos. No soporta el desorden, ni la falta de organización. Su amor es grande, aunque no siempre lo demuestre. Ama los regalos.

Acuario: Ama la libertad, por eso no gusta de la aplicación de las reglas en sus hijos. Es distinta a todas las demás, y es muy original. Ella es una madre tolerante.

Piscis: La madre espiritual. Ama todo lo que sus hijos aman: amigos y animales. Es una muy cariñosa y tierna. Las madres bajo este signo son muy sacrificadas.

