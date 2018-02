BuenosDíasLA: ¿cuáles son los derechos del inquilino?

Vallas publicitarias muestran la crisis de desamparados Al mejor estilo del “desamparados”, a través de Los Ángeles han aparecido 15 vallas publicitarias que buscan avergonzar a las autoridades sobre la crisis de desamparados cuyo número parece subir exponencialmente cada año. Los anuncios muestran la palabra “Homeless” (desamparado) en grandes letras blancas sobre una montaña, como se ve el famoso cartel en las colinas de Hollywood que atrae a miles de visitantes a la ciudad angelina cada año. La campaña publicitaria es idea de Aids Healthcare Foundation, una organización que aboga y provee ayuda a personas con VIH/sida. Foto Aurelia Ventura

