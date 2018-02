Giselle Blondet habla de ‘Pequeños Gigantes’: “Me hubiera gustado estar”

"Esa es una decisión que tomó la empresa y bueno ellos saben por qué hacen las cosas"

El domingo pasado por Univision comenzó ‘Pequeños Gigantes’ con un éxito increíble. Galilea Montijo regresó a la conducción del show de niños, que se graba nuevamente en México.

El año pasado el realty de los pequeños tuvo de presentadora a Giselle Blondet y fue tan exitoso que en su debut hizo 4 millones 500 mil de rating. Sin embargo, en esta oportunidad la querida boricua no tiene ni participación. Muchos pensaron que era porque ella no quería.

Le preguntamos a Blondet por qué no está en esta nueva temporada de ‘Pequeños Gigantes’ y esto nos dijo:

“Me hubiera gustado estar, esa es una decisión que tomó la empresa y bueno ellos saben por qué hacen las cosas”, dijo muy sinceramente.

Sin embargo, y al mejor estilo de optimismo de Giselle Blondet, ella no guarda rencor por no estar: “Decidieron hacerlo en México, pero yo feliz y le deseo todo lo mejor a Galilea que es una de mis personas favoritas, la quiero muchísimo “.

Giselle también recordó su paso por el reality de niños con las siguientes palabras:

“Me da la satisfacción de saber que nosotros hicimos nuestra temporada en ‘Pequeños Gigante’ súper exitosa, los niños me siguen escribiendo, yo me sigo hablando con ellos, adoré el programa, y feliz de haber sido parte. Les deseo lo mejor especialmente en esta temporada”, concluyó.

Recordemos que en una entrevista, Galilea Montijo, nos aseguró que en la temporada pasada ella no estuvo por tiempos: “Siempre me he considerado parte de la familia, por cuestiones de agenda y de trabajo yo no pude estar en esa temporada, y no sabes cómo sufrí porque es un programa que le tengo mucho cariño, que me hubiera gustado hacer, Giselle lo hizo increíble, estuve muy de cerca de alguna u otra manera tratando de seguir la temporada, extrañé muchísimo, no podía estar volando, fue muy complicado por los tiempos”.