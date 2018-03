Premios Oscar: El día que Madonna invitó a Michael Jackson a ser su cita en la ceremonia

Los “reyes del pop” fueron juntos a la ceremonia en 1991

La entrega de los Oscar de 1991 marcó un hito en la historia de las alfombras rojas cuando la realeza del pop dijo presente y capturó la atención de todas las cámaras: Madonna y Michael Jackson, reina y rey del pop, llegaron juntos tomados de la mano, como si fueran pareja. Madonna tenía que cantar en esa ceremonia el tema “Sooner or later“, escrito por Stephen Sondheim para la película ‘Dick Tracy’, nominado al Oscar a la mejor canción, y decidió pedirle al rey del pop que fuera su cita.

En una entrevista por ese entonces, Madonna explicó cómo fue que lo invitó: “Michael me dijo, bueno, con quién vas a ir, y lo miré y le dije, no sé, ¿querés ir? Y él dijo, sí, sería genial. Y después, bueno, me llevó a mi casa. ¿Quieres saber qué pasó después de eso? No te lo voy a decir“, bromeó la cantante que más tarde confesaría que al menos un beso hubo.

Madonna recordó hoy ese día épico con una foto en su cuenta de Instagram. En el epígrafe, escribió: “La mejor cita“.

El broche de oro de esa noche fue que, después de interpretar maravillosamente la canción “Sooner or later”, un verdadero clásico de los 90, el tema recibió el galardón a mejor canción original.